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В Беларуси сообщили об окончании совместных учений с РФ

Фото: в Беларуси сообщили об окончании совместных учений с РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Министерство обороны Беларуси объявило о завершении совместного лётно-тактического учения с российскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Белоруссии.

"Совместное летно-тактическое обучение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации завершено", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что считают проведенные учения успешными. Там подчеркнули, что они носили исключительно оборонительный характер и были направлены на обеспечение безопасности государства-агрессора России и Белоруссии.

Отметим, что во время авиатренировок российских и белорусских военных в Украине объявляли сигналы воздушной тревоги. Так как действия агрессоров могли привести к масштабным ракетным обстрелам.

Напомним, вчера стало известно, что российская армия перебросила в Белорусь свои новые подразделения для подготовки. При этом некоторые военные, прошедшие обучение в РБ, уже вернулись в РФ, откуда будут переведены на оккупированные территории Украины.

Ранее в Генштабе ВСУ объясняли, что из-за проведения этих учений потенциальная угроза наступления врага с территории Беларуси будет сохраняться в течение всего года.

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