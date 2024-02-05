В Беларуси заметили эшелон с военной техникой

Эшелон с военной техникой был замечен в понедельник, 5 февраля, в городе Жабинка, который находится на западе Брестской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Белорусский Гаюн" в Telegram.

По данным наблюдателей, утром понедельника в Жабинке был замечен эшелон с белорусской техникой. В составе эшелона было минимум: 5 БМП-2, 1 МТ-ЛБ и один грузовой вагон.

Известно, что состав ожидал локомотив для дальнейшего движения.

"Цель опрокидывания военных неизвестна. МО РБ (пока) не сообщало о проведении каких-либо учений в Брестской области", - сказано в сообщении.

Однако ранее сообщалось, что в районе села Саки, Жабинковского района, находится "узел сопротивления Кобринского укрепленного района". Это один из опорных пунктов так называемой "Линии Хренина".

Ее начали строить еще в 2023 году – это система окопов, траншей и блиндажей, а также огневых позиций. Тогда белорусский диктатор Александр Лукашенко заявлял, что это подготовка к защите в случае нападения. От окопов до города Жабинка – около 5 км, до границы с Польшей в сторону Бреста – 28 км. До границы с Украиной – 47 км.

По оценке расследователей, возле села Саки в Жабинковском районе Брестской области строят "по меньшей мере опорный пункт, который может быть частью укрепленного района".

"Таким образом, перемещения могут быть связаны с опрокидыванием подразделения (мотострелковой роты) одной из механических бригад Западного оперативного командования для проведения учений на базе "Линии Хренина", как это происходило ранее", - пишет "Гаюн".

Кроме этого, в Беларуси замечена активность авиации на аэродром "Осовцы". Там прилетели шесть вертолетов 50-й смешанной авиационной базы: три Ми-8 и три Ми-24.

Российское ядерное оружие в Беларуси

В конце мая министры обороны РФ и Белоруссии подписали соглашение о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларси. Москва передала Минску ракетные комплексы "Искандер-М", способные запускать ракеты с ядерной боеголовкой.

Стоит отметить, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину российская авиация неоднократно атаковала приграничные регионы Украины самолетами, следующими с территории Беларуси.

Армия РФ тесно сотрудничает с диктаторским режимом Лукашенко и активно проводит на ее территории военную пропаганду, привлекает свои террористические подразделения в совместные "учения", проходящие более 80 недель.

Напомним, Беларусь в очередной раз продолжила совместные с Вооруженными силами России военные учения. Они продлятся не менее 12 ноября.

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