В Беларуси начали снимать военную технику с длительного хранения

Военные одной из механизированных бригад ВС Беларуси приступили к расконсервации техники с длительного хранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Беларуси.

В Беларуси также продемонстрировали фото с мест, где проходит этот процесс.

"В рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Беларуси и России подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приступили к снятию техники с длительного хранения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что страна подготовлена к возможному усилению угрозы со стороны Беларуси. У правительства и военных на этот случай четкий план действий.

По данным аналитиков ISW, маловероятно, что российские войска планируют возобновить новое наступление на север Украины со стороны Беларуси. Впрочем, специалисты не исключают такого сценария осенью 2023 года.

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