В Беларуси построят новый военный полигон, - Гаюн

В Гомельской области Беларуси построят новый военный полигон и военный городок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белорусский Гаюн .

Как сообщается, согласно государственной инвестпрограмме на 2023 год, в Беларуси предусмотрено строительство ряда новых объектов военной инфраструктуры.

Так, в Гомельской области будут строить новый военный полигон в 2023-2025 годах. На это потратят 11 миллионов долларов.

Ранее "Гаюн" сообщал, что в конце мая 2022 было объявлено создание нового (третьего) оперативного командования ВС РБ - Южного (ЮОК). Строительство полигона в Гомельской области, скорее всего, связано с формированием новых воинских частей для ЮОК.