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В Беларуси построят новый военный полигон, - Гаюн

Фото: в Беларуси построят новый военный полигон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Гомельской области Беларуси построят новый военный полигон и военный городок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белорусский Гаюн.

Как сообщается, согласно государственной инвестпрограмме на 2023 год, в Беларуси предусмотрено строительство ряда новых объектов военной инфраструктуры.

Так, в Гомельской области будут строить новый военный полигон в 2023-2025 годах. На это потратят 11 миллионов долларов.

Ранее "Гаюн" сообщал, что в конце мая 2022 было объявлено создание нового (третьего) оперативного командования ВС РБ - Южного (ЮОК). Строительство полигона в Гомельской области, скорее всего, связано с формированием новых воинских частей для ЮОК.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Вооруженные силы Беларуси и России продлили совместные военные учения до 20 февраля.

Также ранее мы писали, что РФ и Беларусь начали имитировать вылеты истребителя МиГ-31К, вероятного носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал".

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