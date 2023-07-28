В Беларуси построили новый ангар для возможных носителей ядерного оружия (спутниковые снимки)

Отмечается, что ангар находится на территории 465 ракетной бригады в Осиповичах. Спутниковые снимки показывают, что его строительство началось в октябре 2022 года и завершилось в апреле 2023 года.

На спутниковом снимке Maxar, сделанном 4 июля 2023 года, видно четыре 13-метровые пусковые установки (или транспортеры) "Искандер" и два меньших вспомогательных транспортных средства за пределами ангара. Отметим, что отсек для хранения ракет на одной из пусковых установок открыт.

Сообщается, что новый объект расположен всего в 7 км от полигона и в 12 км от склада вооружений, который может быть потенциально модернизирован до временного хранилища ядерных боеголовок.

Российское ядерное оружие в Беларуси

В конце мая министры обороны РФ и Беларуси подписали соглашение о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Москва передала Минску ракетные комплексы "Искандер-М", способные запускать ракеты с ядерной боеголовкой.

Разведка США не сомневается в том, что Россия уже перевезла первую партию тактического ядерного оружия в Беларусь.

При этом руководитель ГУР Кирилл Буданов считает, что Россия не нанесет ядерный удар по Украине.

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