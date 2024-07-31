В Беларуси поднимали истребитель из-за российского "Шахеда"

"15 минут назад на аэродроме "Барановичи" был поднят в воздух истребитель ВВС РБ. Полет, вероятно, связан с перехватом российского беспилотника "Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

Также, как уточняют в мониториноговой группе, утром на аэродром "Лунинец" прилетели два вертолета Ми-8 ВВС РБ.

"Маловероятно, что их прилет связан с ожиданием российской ракетной атаки по территории Украины", - пишет "Гаюн".

Что было до этого

После 23:00 украиинские Telegram-каналы написали, что российский "Шахед" заходит в Гомельскую область из Черниговской области Украины.