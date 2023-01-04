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В Беларуси подняли боевую авиацию. Среди которой самолет-наводчик

Фото: 4 января в Беларуси подняли в небо боевую авиацию (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска в Беларуси подняли в небо боевую авиацию. Зафиксирован взлет самолета, наводящий ракеты на цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Обновлено 10:52. В Беларуси зафиксировали взлет еще одного истребителя в Барановичах.

Обновлено 10:40. Тем временем, в Украине масштабная воздушная тревога.

По данным наблюдателей, в настоящее время в Беларуси такие взлеты:

  • 10:02 Мачулищи, взлет борта ДРЛО А-50У ВКС РФ (самолет дальнего радиолокационного обнаружения "Сергей Атаянц").
  • 09:53 Барановичи, взлетел истребитель.

Отметим, что при активности вражеской авиации возможно оглашение воздушной тревоги.

Также зафиксирован взлет российского истребителя, способного нести ракеты "Кинжал":

  • 10:30 Мачулищи. Взлет МиГ-31К ВКС РФ с регистр. номером RF-92445
  • 10:25 Барановичи, взлет истребителя.

Напомним, что вчера в Беларусь вернулся российский самолет для корректировки ударов.

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