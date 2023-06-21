В Беларуси объявили о начале "мобилизационного учения"

"В период с 21 по 30 июня 2023 года с военными комиссариатами Минской области проводится мобилизационное учение", - говорится в сообщении.

В Министерстве обороны заявили, что якобы "данные учения проводятся ежегодно согласно плану подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь".

Планируется, что в ходе них удастся оценить степень готовности местных исполнительных органов, военных комиссариатов, госорганов и организаций "выполнять задачи по предназначению".

"В ходе учения планируется выполнение мероприятий по развертыванию объектов инфраструктуры, привлечению военнообязанных и автомобильной техники, в том числе в интересах укомплектования военных комиссариатов", - добавили в ведомстве.

Ситуация на границе Украины с Беларусью

В прошлом году военное командование Беларуси устроила проверку возможности начала мобилизации в нескольких регионах. По данным белорусских СМИ, в случае объявления в Беларуси военного положения и перехода страны на "военные рельсы" для нужд армии будут работать 1,5 млн человек.

Кроме того, буквально недавно РФ разместила у границ Украины, в Брянской области, комплекс "Бал", использующий противокорабельные ракеты Х-35.