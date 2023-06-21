RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Беларуси объявили о начале "мобилизационного учения"

Фото: в Беларуси стартовало так называемое "мобилизационное учение" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Беларуси стартовало так называемое "мобилизационное учение". Оно проходит в Минской области и продлится 10 дней, до 30 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Беларуси.

"В период с 21 по 30 июня 2023 года с военными комиссариатами Минской области проводится мобилизационное учение", - говорится в сообщении.

В Министерстве обороны заявили, что якобы "данные учения проводятся ежегодно согласно плану подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь".

Планируется, что в ходе них удастся оценить степень готовности местных исполнительных органов, военных комиссариатов, госорганов и организаций "выполнять задачи по предназначению".

"В ходе учения планируется выполнение мероприятий по развертыванию объектов инфраструктуры, привлечению военнообязанных и автомобильной техники, в том числе в интересах укомплектования военных комиссариатов", - добавили в ведомстве.

Ситуация на границе Украины с Беларусью

В прошлом году военное командование Беларуси устроила проверку возможности начала мобилизации в нескольких регионах. По данным белорусских СМИ, в случае объявления в Беларуси военного положения и перехода страны на "военные рельсы" для нужд армии будут работать 1,5 млн человек.

Кроме того, буквально недавно РФ разместила у границ Украины, в Брянской области, комплекс "Бал", использующий противокорабельные ракеты Х-35.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь