Лукашенко признался, что готовится к войне, но успокоил "отсутствием" мобилизации

Глава белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что мобилизацию в Беларуси не объявляли и объявлять не планируют, поэтому "белорусы могут быть спокойны". При этом, он не стал скрывать, что к войне в РБ все-таки готовятся.

"Мы как работали, так и работаем. Наши военнослужащие как несли свою службу, так и несут. Мобилизацию мы никакую не объявляли и не собираемся ее проводить и объявлять. Но к войне готовимся в плане того, чтобы на нас не была совершена агрессия. Вот и все. Белорусы абсолютно в этом плане могут быть спокойны", - сказал он.

Ранее глава правящего режима Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности вступить в войну против Украины в случае нападения на его страну.

При этом чтобы не говорил Лукашенко, по данным Генштаба, военное командование Беларуси проверяет возможности начала мобилизации в нескольких регионах.