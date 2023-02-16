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Лукашенко признался, что готовится к войне, но успокоил "отсутствием" мобилизации

Фото: глава белорусского режима Александр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Глава белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что мобилизацию в Беларуси не объявляли и объявлять не планируют, поэтому "белорусы могут быть спокойны". При этом, он не стал скрывать, что к войне в РБ все-таки готовятся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Пул Первого".

"Мы как работали, так и работаем. Наши военнослужащие как несли свою службу, так и несут. Мобилизацию мы никакую не объявляли и не собираемся ее проводить и объявлять. Но к войне готовимся в плане того, чтобы на нас не была совершена агрессия. Вот и все. Белорусы абсолютно в этом плане могут быть спокойны", - сказал он.

Ранее глава правящего режима Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности вступить в войну против Украины в случае нападения на его страну.

При этом чтобы не говорил Лукашенко, по данным Генштаба, военное командование Беларуси проверяет возможности начала мобилизации в нескольких регионах.

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