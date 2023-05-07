ua ru
Вс, 07 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Беларуси в колонии скончался блоггер, осужденный из-за карикатуры на Лукашенко

Новина українською →
Беларусь, Воскресенье 07 мая 2023 22:33
В Беларуси в колонии скончался блоггер, осужденный из-за карикатуры на Лукашенко Фото: политзаключенный-блогер Николай Климович (t.me/viasna96)
Автор: Карина Левицкая

В Беларуси в колонии умер политзаключенный-блогер Николай Климович, которого осудили из-за карикатуры на Александра Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусский правозащитный центр "Вясна".

"В Витебской колонии №3 умер 61-летний политзаключенный-блогер из Пинска Николай Климович. Его приговорили к году колонии за реакцию на карикатуру Лукашенко в "одноклассниках", - говорится в сообщении.

28 февраля Климович был приговорен к году колонии по статье об оскорблении Лукашенко.

Как пишут правозащитники, мужчину осудили за сатирический рисунок, который он разместил на личной странице в соцсети. У мужчины была вторая группа инвалидности из-за проблем с сердцем.

Напомним, в Бресте (Беларусь) собираются отремонтировать старую гауптвахту. Это зафиксировано в государственных закупках Командования сил специальных операций ВС РБ на 2023 год.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь
NEWS
Зеленский о помощи от партнеров: прорабатываем новые шаги, ожидаем их в ближайшее время
Зеленский о помощи от партнеров: прорабатываем новые шаги, ожидаем их в ближайшее время
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой