В Беларуси в колонии скончался блоггер, осужденный из-за карикатуры на Лукашенко

В Беларуси в колонии умер политзаключенный-блогер Николай Климович, которого осудили из-за карикатуры на Александра Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусский правозащитный центр " Вясна ".

"В Витебской колонии №3 умер 61-летний политзаключенный-блогер из Пинска Николай Климович. Его приговорили к году колонии за реакцию на карикатуру Лукашенко в "одноклассниках", - говорится в сообщении.

28 февраля Климович был приговорен к году колонии по статье об оскорблении Лукашенко.

Как пишут правозащитники, мужчину осудили за сатирический рисунок, который он разместил на личной странице в соцсети. У мужчины была вторая группа инвалидности из-за проблем с сердцем.

Напомним, в Бресте (Беларусь) собираются отремонтировать старую гауптвахту. Это зафиксировано в государственных закупках Командования сил специальных операций ВС РБ на 2023 год.

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