В Беларуси фиксируют взлет истребителей. По Украине объявлена масштабная тревога

Мониторинговая группа зафиксировала взлет истребителя МиГ-31К с бортовым номером RF-92333. Он поднялся в небо около 9:00 с авиабазы в Мачулищах. Еще один истребитель взлетел с аэродрома Барановичи.

При этом во всех областях Украины с 9:00 объявили воздушную тревогу.

Фото: во всех областях воздушная тревога (скриншот alerts.in.ua)