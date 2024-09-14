В Беларусь снова залетел российский "Шахед"

В Беларусь снова залетел российский дрон-камикадзе во время ночной атаки на Украину. В этот момент в небе была белорусская авиация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Ночью около 4:10 российский "Шахед" нарушил воздушное пространство Беларуси в районе поселка Лоев в Гомельской области. Дрон пробыл в Беларуси около 30 минут.

Беспилотник двигался в западном направлении, а затем повернул на юго-восток и вернулся в Украину. По данным аналитиков, "Шахед" улетел в район города Славутич, где его заметили в 5:05.

Как отмечает мониторинговая группа, когда "Шахед" залетел в Беларусь, в небе над Гомельской областью дежурил истребитель. Самолет поднялся в небо с аэродрома "Барановичи" около 3:40.

Стоит добавить, что это не первый раз российские ударные дроны залетают в Беларусь во время обстрелов Украины. Несколько раз белорусская авиация уничтожала "Шахеды".

Фото: карта полета "Шахеда" в Беларуси (t.me/Hajun_BY)