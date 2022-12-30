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Любого количества и состава. В Беларуси готовы наращивать с Россией общую группировку войск

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Пятница 30 декабря 2022 18:07
Любого количества и состава. В Беларуси готовы наращивать с Россией общую группировку войск Фото: любого количества и состава. В Беларуси готовы наращивать с Россией общую группировку войск (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Режим Александра Лукашенко якобы готов к созданию региональной группировки войск с Россией любого количества и состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова госсекретаря Совета Безопасности Беларуси Александра Вольфовича в интервью российскому изданию Sputnik.

По словам Вольфовича, региональная группировка войск якобы была создана для "оборонительных целей национальной безопасности".

"Дополнения и изменения, которые внесены в действующее соглашение в начале декабря во время встречи глав военных ведомств двух стран позволяют создавать любую по составу и численности группировку войск адекватно складывающейся обстановке. Проведена кропотливая экспертная работа профильных специалистов оборонных ведомств Беларуси и России, юристов.", - заявил госсекретарь Совета Безопасности Беларуси.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что еще в октябре глава белорусского режима Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин договорились о совместном развертывании войск.

Также недавно секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал об участии Белоруссии в войне России и Украины.

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