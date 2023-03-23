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Беларусь снова продлила совместные учения с Россией

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Беларусь, Четверг 23 марта 2023 23:02
Беларусь снова продлила совместные учения с Россией Фото: обучение РФ в Беларуси продолжено (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 23 марта, Беларусь продлила совместные учения с Россией еще на десять дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн" .

По данным мониторинговой группы, об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах, ведь, по ее данным, 25-26 марта станут выходными для некоторых полигонов, другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва.

  • Осиповичский;
  • Доманово;
  • Лепельский;
  • Обуз-Лесновский.

В общем, продолжение учений на белорусских полигонах в настоящее время выглядит так:

  • 227 общевойсковой полигон "Борисовский" до 31.03;
  • полигон "Гожский" 6 омбр. до 31.03;
  • полигон "Брестский" 38 едшбр. до 01.04;
  • полигон "Осиповичский" 51 абр. до 02.04;
  • 212-й авиационный полигон "Неман" до 31.03;
  • 230 Общевоенный полигон "Обуз-Лесновский" до 03.04;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" до 02.04;
  • Полигон "Лепельский" 19 омбр. до 02.04.

Беларусь снова продлила совместные учения с Россией

Фото: Беларусь продолжила совместные учения с РФ (t.me/Hajun_BY)

Общее количество продлений составило 48 недель. "Гаюн" заявляет, что ВС Беларуси улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему они не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта.

Напомним, в Беларуси ожидают опрокидывание новых групп россиян.

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