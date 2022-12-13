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Беларусь привлечет к "проверке" армии одну из воинских частей у границы с Украиной

Фото: Беларусь привлечет к "проверке" армии одну из воинских частей у границы с Украиной (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Беларуси в рамках "внезапной проверки армии" объявили об отработке одной из воинских частей по прикрытию объекта на южном рубеже. Что непосредственно граничит с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря Совбеза Беларуси Александра Вольфовича.

"В рамках внезапной проверки армии одной из воинских частей поставлена задача по прикрытию объекта на южной границе", - заявил Вольфович.

По его словам, эта проверка якобы "широкомасштабная", и, прежде всего, она пройдет в частях, входящих в комплект сил немедленного реагирования. В частности, одной из которых и является находящаяся на юге страны.

Напомним, сегодня, 13 декабря, в Беларуси начали внезапную проверку боевой готовности армии.

Узнать, есть ли опасность для Украины из-за таких маневров Беларуси - можно в нашем материале по ссылке.

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