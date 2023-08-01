Беларусь, вероятно, пытается заключить контракт на производство "Шахедов", - ISW

Иран и Беларусь углубляют двустороннее сотрудничество на фоне взаимной поддержки войны России на Украине. Вероятно, Минск пытается заключить контракт на производство "Шахедов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Сообщается, что министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин прибыл в Иран 31 июля и встретился со своим коллегой, министром обороны Ирана бригадным генералом Мохаммадом Резой Аштиани, для подписания Меморандума о взаимопонимании и плана двустороннего военного сотрудничества на 2023 год.
Аштиани, будучи министром обороны Ирана, в первую очередь отвечает за переговоры о военных закупках и продажах, поэтому Хренин и Аштиани, вероятно, обсуждали сделки, связанные с производством и поставками оружия.
Беларусь, возможно, также стремилась заключить соглашение об иранском производстве беспилотников Shahed на своей территории после первоначальных сообщений о том, что Иран пытался преобразовать завод в Гомельской области Беларуси в завод по производству дронов-камикадзе.
Напомним, ранее сообщалось, что РФ ищет возможность производства иранских дронов в Беларуси.
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