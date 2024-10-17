RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Беларусь впервые за полтора года прилетел российский Ан-124, - "Гаюн"

Фото: в Беларусь прилетел российский Ан-124 (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия отправила в Беларусь тяжелый транспортный самолет Ан-124. Это произошло впервые за последние полтора года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Как отмечают аналитики, в ночь на 17 октября на белорусском аэродроме "Мачулищи" сел российский транспортный самолет Ан-124. Известно, что ранее, 14 октября, самолет был во Владивостоке и Ульяновске.

По информации мониторинговой группы, Ан-124 пробыл на белорусском аэродроме четыре часа и вернулся в Россию.

Стоит добавить, последний раз самолет типа Ан-124 военно-комических сил РФ прилетал в Мачулищи полтора года назад.

Справка. Ан-124 "Руслан" - это тяжелый военно-транспортный самолет. Он предназначен для транспортировки войск с боевой техникой и вооружением с глубокого тыла страны в зону боевых действий, усиления воздушных десантов тяжелой боевой техникой, доставки грузов силам флотов, перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов.

МиГ-31К в Беларуси

В октябре мониторинговая группа "Белорускі Гаюн" зафиксировала перемещение российского самолета МиГ-31К в Беларусь. Это произошло впервые за последние полтора года.

После этого Россия перекинула еще одного носителя аэробалистических ракет "Кинжал" в Беларусь. Через несколько дней МиГ-31К вернулись в Россию.

Почему Россия решила снова переместить МиГи в Беларусь и есть ли угроза для Украины - узнайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБеларусьРосавиация