В Беларусь впервые за полтора года прилетел российский Ан-124, - "Гаюн"

Россия отправила в Беларусь тяжелый транспортный самолет Ан-124. Это произошло впервые за последние полтора года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".
Как отмечают аналитики, в ночь на 17 октября на белорусском аэродроме "Мачулищи" сел российский транспортный самолет Ан-124. Известно, что ранее, 14 октября, самолет был во Владивостоке и Ульяновске.
По информации мониторинговой группы, Ан-124 пробыл на белорусском аэродроме четыре часа и вернулся в Россию.
Стоит добавить, последний раз самолет типа Ан-124 военно-комических сил РФ прилетал в Мачулищи полтора года назад.
Справка. Ан-124 "Руслан" - это тяжелый военно-транспортный самолет. Он предназначен для транспортировки войск с боевой техникой и вооружением с глубокого тыла страны в зону боевых действий, усиления воздушных десантов тяжелой боевой техникой, доставки грузов силам флотов, перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов.
В октябре мониторинговая группа "Белорускі Гаюн" зафиксировала перемещение российского самолета МиГ-31К в Беларусь. Это произошло впервые за последние полтора года.
После этого Россия перекинула еще одного носителя аэробалистических ракет "Кинжал" в Беларусь. Через несколько дней МиГ-31К вернулись в Россию.
Почему Россия решила снова переместить МиГи в Беларусь и есть ли угроза для Украины - узнайте в материале РБК-Украина.
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