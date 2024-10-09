В Беларусь впервые за полтора года прилетел российский МиГ-31К

По данным мониторинга, истребитель МиГ-31К ВКС РФ приземлился на белорусском аэродроме "Мачулищи", что возле Минска.

Стоит заметить, что истребителей типа МиГ-31К ВКС РФ не было в Беларуси последние с 6 апреля 2023 года. При этом тогда Россия и Беларусь имитировали вылеты МиГ-31К. Это в свою очередь приводило к масштабным воздушным тревогам в Украине.

МиГ-31К - это модификация советского многоцелевого перехватчика МиГ-31, разработанная для запуска гиперзвуковых ракет "Кинжал". МиГ-31К может выполнять задачи перехвата воздушных целей и нанесения ударов по наземным объектам с помощью высокоточных ракет.

Основным вооружением МиГ-31К является гиперзвуковая ракета «Кинжал», которая имеет дальность до 2000 км и может достигать скорости в 10 раз больше скорости звука. Самолет оборудован современными авионическими системами, позволяющими эффективно обнаруживать и идентифицировать цели, а также координировать действия с другими военными подразделениями.