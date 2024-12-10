Беларусь испытала новую ракету для ЗРК "Бук-МБ2" возле границы с Украиной, - "Гаюн"

По информации "Гаюн", на территории Болота "Ольманское" и новой зоны ограничения полетов на юге Беларуси были проведены испытания новой зенитной управляемой ракеты 9М318 для ЗРК "Бук-МБ2".

Ракета предназначена для поражения скоростных маневренных аэродинамических целей (дронов), тактических ракет разных типов, вертолетов и наземных целей.

Испытания вместе со стрельбой этой ракетой из "Бука" состоялись на территории бывшего 41-го авиационного полигона (Мерлинский), где с 1960-х проводилась отработка бомбометания.

На этой же территории располагается новая зона ограничения полетов, которая действует до 20 декабря 2024 года и запрещает полеты всех видов воздушных судов на высотах от земли до 20 км.

Подобные стрельбы в том же болоте проводились в феврале 2022 года, когда ВС РБ выполнили два боевых пуска ракетным комплексом "Точка-У" в рамках учений Беларуси и России "Союзная решительность" на дальность в 70 км, как и сейчас во время стрельбы с "Бука".

"Гаюн" также отметил, что поскольку зона ограничения действует до 20 декабря, не исключено, что ракетные пуски на этой территории продолжатся в ближайшие дни.

Фото: Беларусь испытала новую ракету для ЗРК "Бук-МБ2" возле границы с Украиной (t.me/Hajun_BY)