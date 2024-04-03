Беларусь отправила партию пропагандистских книг оккупантам в Херсонскую область, - ЦНС

Напомним, Беларусь помогает России в войне против Украины. Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну в том же числе и с территории Беларуси. Тогда же враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины докупали территории.

Также россияне использовали Беларусь для нанесения ракетных ударов по нашей стране.

Кроме того, стоит отметить, что так называемые российско-белорусские учения позволяют Москве удерживать в Беларуси свои войска. Как и почему режим Лукашенко стал одним из ключевых союзников в войне для Кремля - в материале РБК-Украина.

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