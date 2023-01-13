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Беларусь привела в готовность подразделения артиллеристов

Фото: Беларусь привела в готовность подразделения артиллеристов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Беларусь привела в готовность подразделения артиллеристов в рамках боевого слаживания совместной с РФ группировки войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Беларуси.

По данным беларусского ведомства, артиллеристы готовы к выполнению "задач по предназначению".

"Сегодня в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Беларуси и России, артиллерийские подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Министерство обороны Беларуси заявило о так называемом "наращивании" противовоздушной обороны совместно с российскими оккупантами. Там отчитались, что зенитчики уже заступили на боевое дежурство.

Также мы писали, что в Беларуси снова продолжили совместные с армией РФ учения. Они продлятся, по меньшей мере, до 16 января.

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