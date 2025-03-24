Беларусь внезапно начала проверку боевой готовности, - СМИ

Отмечается, что личному составу одной из воинских частей Беларуси предстоит выполнить комплекс мероприятий по подготовке техники и вооружения к выполнению учебно-боевых задач.

По прибытии на полигон, подразделения проведут мероприятия по инженерному оборудованию, маскировке, охране и обороне, а также будут выполнять контрольные стрельбы из штатного вооружения.

"Для создания обстановки, приближенной к боевой, с учетом опыта современных военных конфликтов спланировано задействование как ударных, так и разведывательных БПЛА, а также авиации", - добавляет "БелТА".

Роль Беларуси в войне против Украины

В начале полномасштабной войны территория Беларуси использовалась для размещения российских войск и осуществления атак на северные регионы Украины, включая Киевскую область.

Кроме того, Беларусь оказывала материально-техническую помощь, в частности, через предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), которые удовлетворяли потребности российской армии.

В январе 2024-го Министерство обороны Беларуси заявило об отправке военных на обучение в Россию, чтобы перенять опыт захватчиков в войне против Украины.