Беларусь внезапно начала проверку боевой готовности, - СМИ

В Беларуси, по поручению самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, начата проверка боевой готовности Вооруженных Сил страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"БелТА".
Отмечается, что личному составу одной из воинских частей Беларуси предстоит выполнить комплекс мероприятий по подготовке техники и вооружения к выполнению учебно-боевых задач.
По прибытии на полигон, подразделения проведут мероприятия по инженерному оборудованию, маскировке, охране и обороне, а также будут выполнять контрольные стрельбы из штатного вооружения.
"Для создания обстановки, приближенной к боевой, с учетом опыта современных военных конфликтов спланировано задействование как ударных, так и разведывательных БПЛА, а также авиации", - добавляет "БелТА".
В начале полномасштабной войны территория Беларуси использовалась для размещения российских войск и осуществления атак на северные регионы Украины, включая Киевскую область.
Кроме того, Беларусь оказывала материально-техническую помощь, в частности, через предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), которые удовлетворяли потребности российской армии.
В январе 2024-го Министерство обороны Беларуси заявило об отправке военных на обучение в Россию, чтобы перенять опыт захватчиков в войне против Украины.
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