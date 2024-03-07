Беларусь проведет военные учения возле границы с Литвой

"В ближайшее время в Вороновском районе (Гродненская обл.) должно состояться обучение с территориальной обороной. Такого вывода можно сделать на основании анализа государственных закупок, которые в последнее время проводили райисполком", - говорится в сообщении.

Так, в феврале Вороновский райисполком закупал крем сапожный, иглы для ручного шитья и нити, а в марте - балаклавы.

Как отмечает "Гаюн", закупка подобных товаров характерна при подготовке к проведению учений по ТрО.

Они обычно включают призыв резервистов по запасу и их подготовку по военно-учетным специальностям. Все завершается проведением командно-штабных учений.

Сколько для участия в учениях из запаса будет призвано резервистов пока неизвестно. Судя по количеству игл, закупаемых райисполкомом, всего будет призвано по меньшей мере 83 человека.

Точные сроки проведения учений пока не назывались, но "Гаюн" предполагает, что они пройдут в течение марта-апреля.

t.me/Hajun_BY

Роль Беларуси в войне РФ против Украины

Напомним, Белоруссия помогает России в широкомасштабной войне против Украины. Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну, в том числе и с территории Беларуси.

Также в мае 2023 года министры обороны России и Беларуси договорились о расположении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. При этом Александр Лукашенко тогда заявлял, что тактическое ядерное оружие Москвы якобы "никогда не будет использовано".

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщал, что российскому диктатору Владимиру Путину не удалось полностью привлечь белорусскую армию к войне против Украины. Но украинские военные отслеживают это.