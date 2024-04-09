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Беларусь проведет тактические учения с боевой стрельбой

Вторник 09 апреля 2024 11:09
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Беларусь проведет тактические учения с боевой стрельбой Фото: Беларусь проведет тактические учения с боевой стрельбой (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В четырех областях Беларуси, с 9 по 11 апреля, состоится тактическое учение с боевой стрельбой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Белоруссии.

Отмечается, что подразделения будут отрабатывать:

  • отражение наступления условного противника;
  • уничтожение незаконных вооруженных формирований, диверсионно-разведывательных групп;
  • нанесение поражения передовым отрядам противника;
  • огневую поддержку войск.

"Это ключевой этап проверки боеготовности, по результатам которой подразделения оценят на предмет способности выполнять задачи по назначению в различных условиях обстановки", - сообщили в Минобороны.

Учения будут проходить в:

  • Витебской;
  • Гродненской;
  • Брестской;
  • Могилевской областях.

Роль Беларуси в войне России против Украины

Беларусь помогает России в войне против Украины. Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну в том же числе и с территории Беларуси. Тогда же враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины докупали территории. Также россияне использовали Беларусь для нанесения ракетных ударов по нашей стране.

В частности недавно Александр Лукашенко заявил о том, что его страна готовится к войне несмотря на то, что "не хочет воевать".

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