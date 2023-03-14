Беларусь проведет плановый призыв военнообязанных на сборы

"В Вооруженных силах продолжаются плановые мероприятия по повышению уровня боевой готовности соединений и воинских частей, в рамках которых в течение марта будет осуществляться плановый призыв военнообязанных на военные сборы", - сказано в сообщении.

В Минобороны добавляют, что в ходе сборовых мероприятий военнообязанные должны повысить свои профессиональные знания, ознакомится с новыми образцами вооружения, военной и специальной техники, а также примут участие в спланированных тренировках и учениях.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о призыве офицеров запаса на военную службу.

До этого Лукашенко заявлял, что в Беларуси не планируют объявлять мобилизацию.

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