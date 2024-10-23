В Беларуси назначили дату "выборов Лукашенко". РФ готова "помочь" силовиками

Центральная избирательная комиссия Белоруссии готова к началу избирательной кампании.

Добавим, что находящийся у власти с 1994 года Лукашенко еще в феврале заявил о готовности баллотироваться на седьмой срок.

Россия готова "помочь" силовиками

По словам посла России в Беларуси Бориса Грызлова, которого цитирует The Moscow Time, в случае «попыток дестабилизации» во время выборов, "в рамках своих обязательств, безусловно, окажет "помощь" и "поддержку".

"О возможных акциях такого рода накануне выборов предупреждал и глава белорусского государства (самопровозглашенный президент Беларуси, - ред.), и руководители силовых структур. Сам по себе этот факт свидетельствует о том, что правоохранительные ведомства Беларуси прекрасно осведомлены о готовящихся провокациях. А раз осведомлены - значит, готовы", - добавил он.

Протесты в Беларуси 2020-2021

Протесты в Беларуси, продолжавшиеся с 2020 по 2021 год, стали одной из самых масштабных волн гражданского недовольства в истории страны. Они начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа 2020 года. Официальные результаты показали, что Лукашенко одержал победу с более чем 80% голосов. Однако большая часть общества и международные наблюдатели поставили под сомнение эти результаты, обвинив власть в масштабных фальсификациях.

Главной соперницей Лукашенко на выборах стала Светлана Тихановская, жена популярного блогера Сергея Тихановского, который на тот момент был заключен в тюрьму. Тихановская решила баллотироваться после того, как ее мужу не разрешили участвовать в выборах и стала символом протестного движения и мобилизовала вокруг себя большую часть оппозиционно настроенных граждан.

Протесты были жестоко подавлены силовиками, что вызвало волну международного возмущения. Были зафиксированы многочисленные случаи насилия, массовые аресты и пытки задержанных.

После начала протестов Светлана Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь и выехать за границу.