RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Беларуси назначили дату "выборов Лукашенко". РФ готова "помочь" силовиками

Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Беларусь назначила новые выборы президента на 26 января 2025 года. Российская Федерация (РФ) готова отправить силовиков в случае протестов в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БелТА".

Центральная избирательная комиссия Белоруссии готова к началу избирательной кампании.

Добавим, что находящийся у власти с 1994 года Лукашенко еще в феврале заявил о готовности баллотироваться на седьмой срок.

Россия готова "помочь" силовиками

По словам посла России в Беларуси Бориса Грызлова, которого цитирует The Moscow Time, в случае «попыток дестабилизации» во время выборов, "в рамках своих обязательств, безусловно, окажет "помощь" и "поддержку". 

"О возможных акциях такого рода накануне выборов предупреждал и глава белорусского государства (самопровозглашенный президент Беларуси, - ред.), и руководители силовых структур. Сам по себе этот факт свидетельствует о том, что правоохранительные ведомства Беларуси прекрасно осведомлены о готовящихся провокациях. А раз осведомлены - значит, готовы", - добавил он. 

Протесты в Беларуси 2020-2021

Протесты в Беларуси, продолжавшиеся с 2020 по 2021 год, стали одной из самых масштабных волн гражданского недовольства в истории страны. Они начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа 2020 года. Официальные результаты показали, что Лукашенко одержал победу с более чем 80% голосов. Однако большая часть общества и международные наблюдатели поставили под сомнение эти результаты, обвинив власть в масштабных фальсификациях.

Главной соперницей Лукашенко на выборах стала Светлана Тихановская, жена популярного блогера Сергея Тихановского, который на тот момент был заключен в тюрьму. Тихановская решила баллотироваться после того, как ее мужу не разрешили участвовать в выборах и стала символом протестного движения и мобилизовала вокруг себя большую часть оппозиционно настроенных граждан.  

Протесты были жестоко подавлены силовиками, что вызвало волну международного возмущения. Были зафиксированы многочисленные случаи насилия, массовые аресты и пытки задержанных.

После начала протестов Светлана Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь и выехать за границу.  

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБеларусь