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Беларусь планирует отказаться от запрета на размещение "ядерки", - ЦНС

Фото: в Беларуси хотят отказаться от запрета на размещение ядерного оружия (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Власти Беларуси планируют обновить военную доктрину с целью отказа от запрета на размещение ядерного оружия на территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

В публикации отмечается, что таким образом Минск хочет оказывать давление на государства Запада в интересах Кремля.

"По сообщениям местных, в РФ завершается подготовка проектов концепции национальной безопасности и военной доктрины. Обновленные документы не содержат положений по запрещению размещения ядерного оружия на территории Беларуси", - передали в Центре.

Это может дать режиму самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко формальную возможность присоединиться к ядерному шантажу осуществляемых РФ западных стран, объясняют в ЦНС.

"Утверждение доктрины планируется в годовщину трагедии на ЧАЭС, во время заседания "всебелорусского народного собрания" 24-25 апреля 2024 года", - говорится в материале.

Ядерное оружие РФ в Беларуси

Напомним, в конце мая 2023 года министры обороны Беларуси и РФ договорились о размещении российского тактического ядерного оружия на территории РБ. Минск должен получить ракетный комплекс "Искандер-М", способный запускать ракеты с ядерной боеголовкой.

Сам Лукашенко уже начал мечтать о том, как использовать ядерное оружие, однако в РФ заявили, что контроль за ТЯО остается за ними.

Как заявил, министр обороны РФ Сергей Шойгу, Беларуси передан ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты с ядерным оружием. Кроме того, часть белорусских самолетов переоборудована для возможного применения ядерного оружия

Также сообщалось, что в апреле прошлого года Россия провела учения для военных из Беларуси по обращению с тактическими ядерными боеголовками для ракет малой дальности "Искандер".

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БеларусьЯдерное оружие