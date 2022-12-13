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Беларусь перебрасывает подразделение ССО к границе с Украиной, - "Гаюн"

Иллюстративное фото: Беларусь перебрасывает подразделение ССО к границе с Украиной (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Беларусь перебрасывают 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду, подразделение сил специальных операций, ближе к границе с Украиной - в Брестскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Сообщается, что в направлении Брестской области направляется крупный эшелон с техникой этой бригады. По минимальным оценкам техника следующая:

  • БТР - минимум 10 единиц;
  • МБТС "Кайман" - минимум 3 единицы;
  • МАЗы, Уралы - минимум 25 единиц;
  • Бензовозы - минимум 2 единицы;
  • Вагоны пассажирские и грузовые.

"Гайюн" отмечает, что мменно МБТС "Кайман" является характерной техникой для 103-й ССО, что и позволяет говорить о переброске именно этого подразделения.

"Таким образом, есть основания полагать, что 103-я витебская бригада также привлечена к внезапной проверке боевой готовности, о которой МО РБ сообщило сегодня утром", - говорится в сообщении.

При этом есть и другие предположительные цели переброски - ротация подразделений в приграничье с Украиной или же боевое слаживание с подразделениями Вооруженных сил РФ, которые вчера были замечены в Брестской области.

Напомним, сегодня в Белоруси объявили внезапную проверку боевой готовности армии.

РБК-Украина опросила экспертов, как расценивать такую проверку в Беларуси и есть ли в этом угроза для нашей страны.

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