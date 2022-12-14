Беларусь перебрасывает 20 танков на полигон неподалеку от литовской границы, - "Гаюн"

Беларусь привлечет к внезапной "проверке" армии еще одну из воинских частей. На полигон под Гродно перебрасывают минимум 20 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Беларускі Гаюн ".

"Во второй день внезапной проверки боеготовности к ней начинают привлекаться новые части и соединения ВС РБ. Так, подразделения сил немедленного реагирования (СНР) из состава 11-й (ппд - Слоним) и 19-й (ппд - д. Заслоново, Лепельский район) механизированных бригад получили задачи совершить марш на полигоны ВС РБ, в том числе с преодолением водных преград", - сказано в сообщении.

Отмечается, что от 11 омбр к проверке на данный момент привлечены 2 танковые роты 7 отдельного танкового батальона, который укомплектован минимум 20 танками Т-72Б ВС РБ.

Подразделения должны будут совершить марш из пункта постоянно дислокации на полигон "Гожский" в Гродненском районе (с преодолением водной преграды, вероятнее всего - в Лидском районе).

"Гаюн" сообщает, что подразделение было поднято по тревоге сегодня в 4:00 (по киевскому времени).

Также есть данные, что к проверке будут привлечены:

40-й отдельный механизированный батальон 11 омбр,

105-й отдельный механизированный батальон 11 омбр,

инженерно-саперный батальон 11 омбр.

О выдвижении указанных подразделений из пункта постоянной дислокации пока не сообщалось.

Также на данный момент нет информации и о перемещениях подразделений 19 омбр. Но "Гаюн" считает, что подразделения этой бригады будут форсировать реку Березина на переправе, которую навели в Борисовском районе, Минской области.