ua en ru
Ср, 13 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Беларусь получила уже две партии "Искандеров". "Гаюн" узнал, где они стоят

Беларусь, Среда 13 сентября 2023 13:02
UA EN RU
Беларусь получила уже две партии "Искандеров". "Гаюн" узнал, где они стоят Фото: Беларусь получила уже две партии "Искандеров", где они стоят (Минобороны Беларуси)
Автор: Наталия Гурковская

В 2023 году военнослужащие Беларуси получили из России уже две партии оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

"Искандеры" поступили на вооружение 465-й ракетной бригады ВС РБ", - говорится в сообщении.

По данным мониторинговой группы, до этого Минобороны Беларуси не раскрывало, в какое именно подразделение были переданы комплексы, а также что часть техники была уже в использовании российских военных.

Что известно о 465-й бригаде Беларуси?

Эта ракетная бригада дислоцируется в городе Осиповичи Могилевской области Беларуси.

Беларусь получила уже две партии &quot;Искандеров&quot;. &quot;Гаюн&quot; узнал, где они стоят

В частности, 1 сентября информацию о передаче "Искандеров" в 465-ю бригаду. подтвердили в Telegram-канале Осиповичского гарнизона ВС РБ. Там уточняли, что зимой 2023 года 465-я ракетная бригада получила ОТРК "Искандер-М". Комплекс стоит на вооружении 587-го отдельного ракетного дивизиона бригады.

Для справки

"Искандер" - комплексы ракет Искандер, Искандер-М, Искандер-К, Искандер-Е. Впервые разработку, изготовленную под Москвой представили в 1999 году. Они уничтожают цели на расстоянии до 500 км и являются более мощными, чем ракеты типа "Калибр" и могут нести ядерные боеголовки.

Обстрелы Украины "Искандерами"

Россияне не впервые бьют "Искандерами" по Украине. В конце мая этой ракетой они обстреляли два села в Купянском районе Харьковской области, 7 людей ранены. Из прошлых случаев - вероятно "Искандером" был атакован военный городок в Черниговской области в конце декабря 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь искандеры
NEWS
У россиян "минус" два корабля? Что известно о мощной атаке на оккупированный Севастополь
У россиян "минус" два корабля? Что известно о мощной атаке на оккупированный Севастополь
DAILY
Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ