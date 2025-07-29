Беларусь наращивает производство в ВПК для нужд РФ: в разведке раскрыли детали

"Правительство Беларуси ускоряет запуск производств, связанных с беспилотниками, электроникой двойного назначения и прицельной техникой. Проекты с военным потенциалом стали приоритетными в инновационной стратегии страны, которая ранее фокусировалась на гражданских отраслях", - отмечают в разведке.

В СВР добавляют, что инвестиции в ВПК Беларуси все больше носят характер сверхсрочных. По планам, большинство связанных с армией объектов должны быть построены и введены в эксплуатацию в пределах года-полутора.

Какие заводы наращивают мощности

В частности, речь идет о заводе по производству композитных элементов для дронов, созданном на базе НПЦ многоцелевых беспилотных комплексов. Проект заморозили еще в 2020 году, однако возобновили после начала войны. К концу 2024 года предприятие было построено и оснащено, а уже в феврале 2025 года запущено. В марте оно вышло на полную мощность.

Аналогичная динамика наблюдается на "Зенит-БелОМО", где разворачивается производство прицельных и автокомпонентов, ориентированных на внутренний рынок и партнеров из стран СНГ.

На предприятии "Интеграл" также продолжается расширение производственных мощностей для выпуска электроники двойного назначения. Речь идет, в частности, о микросхемах, которые РФ может использовать для систем наведения в ракетах Х-101. Новый цех должны ввести в эксплуатацию в декабре, а в 2026-м - довести до номинального уровня производства.