RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Беларусь намерена сделать аэродром в Мачулищах логистическим хабом для войск РФ, - Генштаб

Фото: Беларусь намерена сделать аэродром в Мачулищах логистическим хабом для войск РФ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Россия расширяет контроль над военными аэродромами Беларуси. В частности, авиабазу в Мачулищах планируют сделать логистическим хабом для российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

"Продолжаются работы по дополнительному оборудованию аэродромов Мачулищи, Барановичи, Лунинец и прилагающей инфраструктуры. При этом Мачулищи планируется переделать в ключевой логистический хаб для нужд вооруженных сил России", - заявил представитель Генштаба.

Напомним, угроза ракетных обстрелов Украины со стороны Беларуси сохраняется еще на три месяца. В частности, до апреля 2023 года.

Также сообщалось, Россия держит возле северной границы Украины, в том числе и на территории Беларуси, около 22 тысяч своих военных. Это почти вдвое меньше, чем перед полномасштабным вторжением в феврале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБеларусьВойна в Украине