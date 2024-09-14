В частности, белорусские представители силовых структур в неформальных разговорах признают, что армия Беларуси неспособна противостоять Вооруженным силам Украины в случае прямого военного столкновения.

Причиной этого является отсутствие достаточного количества людей и вооружения. Кроме того, ситуация усугубляется еще и тем, что страна передала России значительные объемы оставшихся от СССР вооружений и боеприпасов. Еще один фактор - отсутствие опыта в современной войне и нежелание военных Вооруженных сил Беларуси воевать против Украины.

Еще большее уныние в собственных способностях усилила успешная операция Сил обороны Украины в Курской области России.

"В разговорах "не под запись" проводятся прямые параллели между Вооруженными силами республики Беларусь и российскими подразделениями, которые обеспечивали оборону границы в Курской области", - отметили в ЦНС.

Кроме того, белорусы боятся за свои НПЗ, поскольку понимают, что полностью находятся в зоне поражения украинских ракет и дронов, а войска ПВО Беларуси, в свою очередь, не имеют боевого опыта. Страх возникает еще на фоне того, что даже силы ПВО РФ не могут защитить собственные нефтеперерабатывающие заводы от ударов Украины.