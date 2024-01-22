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Беларусь хочет интегрировать свой бизнес на оккупированных территориях Украины, - ЦНС

Архивное фото: Беларусь хочет интегрировать свой бизнес на оккупированных территориях Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Власти Беларуси хотят помочь своему бизнесу начать работать на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Беларусь продолжает враждебную политику в отношении Украины и готовится интегрировать свой бизнес на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до 1 июля Беларусь планирует открыть консульство в Ростове-на-Дону. Оно фактически будет обслуживать жителей временно оккупированных территорий Украины и помогать белорусскому бизнесу налаживать связи с захваченными Россией регионами. 

"Таким образом, фактически, соседнее государство в очередной раз поддержало оккупацию суверенной страны и нарушило международное право", - добавили в ЦНС.

Участие Беларуси в войне РФ против Украины

Беларусь с первых дней поддержала войну против Украины, разрешила российским войскам вторгнуться со своей территории, а также публично оскорбляла украинские власти.

Однако недавно представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину не удалось полностью привлечь белорусскую армию к войне против Украины. Но украинские военные отслеживают это.

Также Государственное бюро расследований передало Вооруженным силам Украины изъятое имущество белорусской компании на сумму более 61 млн. долларов.

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