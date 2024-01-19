ГБР передало украинским военным имущество белорусской компании на более 61 млн долларов
Государственное бюро расследований передало Вооруженным силам Украины изъятое имущество белорусской компании на сумму более 61 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Как сообщается, работники ГБР обнаружили в ходе досудебного расследования на территории морского порта 26 тысяч тонн металлической продукции.
В частности, в зоне таможенного контроля Одесской таможни обнаружили арматуру, трубы и стальные заготовки, владельцем которых является компания из Беларуси.
Фото: имущество белорусской компании на более 61 млн долларов (dbr.gov.ua)
"Имущество страны-агрессора могло уже почти два года служить нашей армии, если бы таможня не "потеряла" его против требований Закона "Об изъятии имущества в период военного положения", - отметили в ГБР.
В настоящее время имущество изъято и передано на нужды военнослужащих Вооруженных сил Украины 412 вагонов с металлической продукцией. Примерная стоимость составляет более 61 млн долларов.
"Активная работа Бюро продолжается - имущество оккупанта будет служить для его уничтожения", - подчеркнули в ГБР.
Напомним, ранее правоохранители передали почти 140 тысяч патронов Вооруженным силам Украины, которые были изъяты в рамках досудебного расследования.
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