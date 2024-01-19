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ГБР передало украинским военным имущество белорусской компании на более 61 млн долларов

Украина, Пятница 19 января 2024 13:17
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ГБР передало украинским военным имущество белорусской компании на более 61 млн долларов Фото: ГБР передало ВСУ имущество белорусской компании на более 61 млн долларов (dbr.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Государственное бюро расследований передало Вооруженным силам Украины изъятое имущество белорусской компании на сумму более 61 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как сообщается, работники ГБР обнаружили в ходе досудебного расследования на территории морского порта 26 тысяч тонн металлической продукции.

В частности, в зоне таможенного контроля Одесской таможни обнаружили арматуру, трубы и стальные заготовки, владельцем которых является компания из Беларуси.

Фото: имущество белорусской компании на более 61 млн долларов (dbr.gov.ua)

"Имущество страны-агрессора могло уже почти два года служить нашей армии, если бы таможня не "потеряла" его против требований Закона "Об изъятии имущества в период военного положения", - отметили в ГБР.

В настоящее время имущество изъято и передано на нужды военнослужащих Вооруженных сил Украины 412 вагонов с металлической продукцией. Примерная стоимость составляет более 61 млн долларов.

"Активная работа Бюро продолжается - имущество оккупанта будет служить для его уничтожения", - подчеркнули в ГБР.

Напомним, ранее правоохранители передали почти 140 тысяч патронов Вооруженным силам Украины, которые были изъяты в рамках досудебного расследования.

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Вооруженные силы Украины Беларусь ГБР
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