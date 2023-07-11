В Белом доме заявили, что вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем маловероятно

"Мы верим, что НАТО - это будущее Украины. Я имею в виду, что это то, о чем Альянс договорился еще в 2008 году", - сказал он.

При этом Кирби отметил, что Украина должна провести определенные реформы до того, как присоединиться к НАТО.

"Сейчас Украине нужно провести некоторые реформы - должное управление, верховенство права, политические реформы - и мы понимаем, что трудно работать над некоторыми из этих реформ, когда вы находитесь в состоянии войны. Конечно, они сейчас в состоянии войны. Итак, членство в НАТО в ближайшем будущем маловероятно, поскольку это втянет НАТО в войну с Россией", - сказал он.

В то же время Кирби признал разочарование со стороны президента Владимира Зеленского, который раскритиковал НАТО, ведь Киев получил сигнал о том, что партнеры в кулуарах обсуждают формулировки на саммите без Украины.

"Да, есть разочарование, есть желание быстро закончить эту войну, все это мы понимаем. Конечно, мы разделяем многие из этих беспокойств", - добавил он.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Украина понимает, что не сможет вступить в НАТО во время войны против России, но хочет получить приглашение присоединиться к Альянсу на саммите.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что на саммите Украина должна получить мощный пакет поддержки, включая путь к членству в Альянсе.

В то же время посол Литвы в НАТО Дейвидас Матулонис считает, что Украина не получит приглашение. Но на саммите будет определена более четкая процедура, при каких условиях Украина может его получить.

При этом ранее спикер Белого Дома Карин Жан-Пьер также заявляла, что Украине следует внедрить реформы, чтобы соответствовать стандартам стран-членов НАТО, прежде чем присоединиться к Альянсу.

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