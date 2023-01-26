RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Белом доме отвергли "красные линии" Москвы и ответили на вопрос по самолетам

Фото: Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности в Белом доме (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США не пренебрегают предупреждениями Москвы о недопустимости пересечения "красных линий", так как поставки Украине военной помощи подразумевают оборонительный характер.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на PBS, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Он напомнил, что Украина имеет право защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

"Мы не воспринимаем то, что они говорят, пренебрежительно", - сказал Кирби.

Он также прокомментировал возможность поставок Украине истребителей. Кирби сказал, что понимает украинцев, "которые хотят больше и больше систем".

"Мы находимся в постоянных обсуждениях с украинцами относительно возможностей и, как я сказал, мы эволюционируем с изменением условий. Я не могу обвинять украинцев в том, что они хотят больше систем. Это не в первый раз они просят об истребителях, но у меня нет объявлений на этот счет", - заявил представитель Белого дома.

Напомним, что Кирби также заявил, что американские танки Abrams сделают свой вклад в достижение большего успеха для Украины в войне с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощьКирби