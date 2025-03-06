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В Белом доме опровергли информацию об отмене правового статуса для украинцев

Четверг 06 марта 2025 17:43
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В Белом доме опровергли информацию об отмене правового статуса для украинцев Фото: Каролин Ливитт, пресс-секретарь Белого дома (flickr.by/Gage Skidmore)
Автор: Татьяна Степанова

Пока нет принятого решения об отмене временного правового статуса для украинских беженцев в США. Информация агенства Reuters является фейком.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт написала в соцсети Х.

"Это очередная фейковая новость от Reuters, которая базируется на анонимных источниках, которые понятия не имеют, о чем говорят", - отметила Ливитт.

По ее словам, на самом деле пока решение об отмене временного правового статуса для украинцев еще не принято.

Информация об отмене правового статуса для украинцев

Напомним, сегодня агентство Reuters сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус около 240 000 украинцев, которые оказались в Штатах убегая от войны. Это потенциально может привести к их депортации.

Агенство отмечало, что такой шаг может быть принят США уже в апреле. Однако сворачивание защиты для украинцев началось до того, как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп поссорился с президентом Владимиром Зеленским.

По словам источников, это часть усилий администрации Трампа, направленных на лишение легального статуса более 1,8 миллиона мигрантов, которым был разрешен въезд в США в рамках временных гуманитарных программ, начатых во времена администрации Байдена.

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