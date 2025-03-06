В Белом доме опровергли информацию об отмене правового статуса для украинцев

Пока нет принятого решения об отмене временного правового статуса для украинских беженцев в США. Информация агенства Reuters является фейком.

Как сообщает РБК-Украина , об этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт написала в соцсети Х .

По ее словам, на самом деле пока решение об отмене временного правового статуса для украинцев еще не принято.

"Это очередная фейковая новость от Reuters, которая базируется на анонимных источниках, которые понятия не имеют, о чем говорят", - отметила Ливитт.

Информация об отмене правового статуса для украинцев

Напомним, сегодня агентство Reuters сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус около 240 000 украинцев, которые оказались в Штатах убегая от войны. Это потенциально может привести к их депортации.

Агенство отмечало, что такой шаг может быть принят США уже в апреле. Однако сворачивание защиты для украинцев началось до того, как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп поссорился с президентом Владимиром Зеленским.

По словам источников, это часть усилий администрации Трампа, направленных на лишение легального статуса более 1,8 миллиона мигрантов, которым был разрешен въезд в США в рамках временных гуманитарных программ, начатых во времена администрации Байдена.

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