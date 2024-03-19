RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Результат был предопределен: в Белом доме отреагировали на "победу" Путина

Фото: советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал избрание Владимира Путина президентом Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-брифинг советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана 18 марта.

Он отметил, что результат выборов не был непредсказуемым, поскольку Путин закрыл политическое пространство и посадил политических оппонентов, а некоторые из его политических оппонентов трагически погибли. Таким образом, сказал советник, "в этих выборах не было ничего свободного или справедливого, а результат был предопределен заранее".

И во-вторых, отметил Салливан, "реальность такова, что президент Путин является президентом России".

"Нам приходилось иметь дело с этой реальностью во время войны в Украине, во время других агрессивных действий России, во время других шагов, противоречащих национальным интересам США, которые мы видели со стороны этого президента и Российской Федерации под его руководством. И мы будем продолжать иметь дело с этой реальностью. Но эта реальность не отрицает того факта, что эти выборы не соответствовали никаким критериям свободных и честных выборов", - сказал советник президента США по нацбезопасности.

Что предшествовало

15-17 марта в России прошли очередные "президентские выборы", на которых победу прогнозируемо одержал Владимир Путин.

Действующий диктатор набрал более 87% голосов, что является самым высоким результатом за всю постсоветскую историю России. Результат означает, что 71-летний Путин получит новый шестилетний срок, обгонит Иосифа Сталина и станет лидером России, который находился на посту дольше всех за более чем 200 лет.

Вечером 17 марта Путин дал пресс-конференцию, во время которой озвучил циничное заявление касательно смерти в колонии российского оппозиционера Алексея Навального.

Кроме того, диктатор заявил, что планирует укреплять армию и создаст "санитарную зону" в Украине.

Более подробно об этом - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News