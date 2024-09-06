В Белом доме посоветовали Путину не вмешиваться в выборы США

Представитель Белого дома в беседе с журналистами ответил за просьбу прокомментировать слова главы Кремля о том, что он отдает предпочтение вице-президенту Камале Харрис на предвыборной гонке.

Кирби в ответ подчеркнул, что Путин "должен прекратить говорить о наших выборах, и точка".

"Он не должен никому отдавать предпочтение так или иначе. Единственный народ, который должен определять, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов - это американский народ", - сказал он.

Также Кирби добавил, что американская сторона была бы "очень благодарна", если бы Путин "А: прекратил говорить о наших выборах, и Б: прекратил в них вмешиваться".

Что предшествовало

Накануне, 5 сентября, российский диктатор во время выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что Москва на предстоящих выборах в Штатах будет поддерживать Камалу Харрис, которая является вице-президентом и кандидатом от Демократической партии. Об этом писали росСМИ.

По словам Путина, ранее фаворитом России был действующий президент США Джо Байден. Руководитель Кремля добавил, что "его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим поклонникам поддержать госпожу Харрис - вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать".

Также Путин не обошел вниманием в выступлении и представителя "республиканцев" Дональда Трампа. В частности, российский диктатор рассказал, что во время своего президентства (с 20 января 2017 по 20 января 2021 года) он ввел "такое количество" санкций против РФ, сколько "до него ни один президент раньше не делал".

Российское вмешательство в выборы в США

Недавно сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена планирует обвинить РФ в постоянных попытках повлиять на выборы в США. По предварительным данным, было известно, что Кремль для этого использует СМИ и онлайн платформы.

А вчера Минюст США заявил, что в Штатах заблокировали десятки фейковых медиа с российской пропагандой, которые маскировались, в частности, под Reuters и WP. Эти ресурсы использовались среди прочего для влияния на избирателей на выборах в США и за рубежом.