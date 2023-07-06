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В Белом доме озвучили условия, при которых Украина может вступить в НАТО

Фото: в Белом доме озвучили условия, при которых Украина может вступить в НАТО (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты поддерживают политику открытых дверей НАТО и продолжают обсуждать с союзниками евроатлантическую интеграцию Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом во время брифинга 5 июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, двери НАТО для Украины остаются открытыми и любые решения по участию в оборонном альянсе принимают только участники Альянса.

"Когда речь идет об Украине, а это обсуждалось с участниками НАТО и Украиной, мы можем коллективно поддержать это стремление к евроатлантической интеграции. Я не могу рассказать об этих частных разговорах. Президент Байден повторял, что Украине, прежде чем присоединиться к альянсу, придется внедрить реформы, чтобы соответствовать стандартам, которые имеют страны-члены НАТО", - подчеркнула она.

Гарантии безопасности на саммите НАТО

Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. В нем Украина может получить гарантии вступления в НАТО и гарантии безопасности от членов Альянса.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что решения, которые страны-члены НАТО примут на саммите в Вильнюсе, не должны разочаровать украинцев.

По словам Науседи, некоторые страны НАТО приедут в Вильнюс с обязательствами предоставить гарантии безопасности Украине и уже есть договоренность о создании Совета Украина-НАТО для усиления интеграции Киева в Альянс.

Кроме того, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что на саммите НАТО в Вильнюсе страны-члены могут принять окончательные решения о возможности присоединения Украины к Альянсу.

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