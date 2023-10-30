ua en ru
Пн, 30 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Белом доме готовят мощный сигнал для сдерживания Ирана

Понедельник 30 октября 2023 16:46
UA EN RU
В Белом доме готовят мощный сигнал для сдерживания Ирана Фото: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

США работают над тем, чтобы направить мощный сигнал для сдерживания потенциальной агрессии Ирана на фоне опасений эскалации регионального конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби в интервью CNN.

"Мы, безусловно, будем действовать - если придется - для продолжения защиты наших войск и наших объектов. Мы доказали, что будем наносить удары и действовать для этого. И это мощный сигнал, который Иран должен понять. Мы серьезно относимся к этим обязанностям", - сказал он.

Кирби отметил, что США также очень серьезно относятся к интересам их национальной безопасности в целом в регионе, поэтому президент Джо Байден задействовал две авианосные ударные группы.

"Мы должны убедиться, что посылаем сигнал всем игрокам, не только Ирану, а всем игрокам, в том числе и Ирану, что мы будем очень серьезно относиться к интересам нашей национальной безопасности. Мы будем защищать и оборонять наши войска. И мы сделаем это в то время и тем способом, который мы выберем", - добавил он.

Что этому предшествовало

Вчера президент Ирана Эбрагим Раиси заявил, что Израиль "пересек красные линии" и это "может заставить всех принять меры". Так, существуют опасения, что военная кампания Израиля в Секторе Газа откроет больше фронтов.

В частности, уже проходят перестрелки на границе между северным Израилем и южным Ливаном. Но увеличение количества столкновений с Хезболлой вызвало опасение, что мощная ливанская военизированная группировка может активно участвовать в конфликте.

Добавим, что вчера советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также предупредил о повышенном риске перерастания войны в более широкий конфликт на Ближнем Востоке, поскольку поддерживаемые Ираном группировки продолжают атаковать американские войска, дислоцированные в регионе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Израиль Иран
NEWS
Смарт-мобилизация, дроны в школьной программе и Starlink Маска: главное из интервью Федорова
Смарт-мобилизация, дроны в школьной программе и Starlink Маска: главное из интервью Федорова
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ