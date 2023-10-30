В Белом доме готовят мощный сигнал для сдерживания Ирана
США работают над тем, чтобы направить мощный сигнал для сдерживания потенциальной агрессии Ирана на фоне опасений эскалации регионального конфликта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби в интервью CNN.
"Мы, безусловно, будем действовать - если придется - для продолжения защиты наших войск и наших объектов. Мы доказали, что будем наносить удары и действовать для этого. И это мощный сигнал, который Иран должен понять. Мы серьезно относимся к этим обязанностям", - сказал он.
Кирби отметил, что США также очень серьезно относятся к интересам их национальной безопасности в целом в регионе, поэтому президент Джо Байден задействовал две авианосные ударные группы.
"Мы должны убедиться, что посылаем сигнал всем игрокам, не только Ирану, а всем игрокам, в том числе и Ирану, что мы будем очень серьезно относиться к интересам нашей национальной безопасности. Мы будем защищать и оборонять наши войска. И мы сделаем это в то время и тем способом, который мы выберем", - добавил он.
Что этому предшествовало
Вчера президент Ирана Эбрагим Раиси заявил, что Израиль "пересек красные линии" и это "может заставить всех принять меры". Так, существуют опасения, что военная кампания Израиля в Секторе Газа откроет больше фронтов.
В частности, уже проходят перестрелки на границе между северным Израилем и южным Ливаном. Но увеличение количества столкновений с Хезболлой вызвало опасение, что мощная ливанская военизированная группировка может активно участвовать в конфликте.
Добавим, что вчера советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также предупредил о повышенном риске перерастания войны в более широкий конфликт на Ближнем Востоке, поскольку поддерживаемые Ираном группировки продолжают атаковать американские войска, дислоцированные в регионе.
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