В Белой Церкви 24 апреля состоится форум "Industrial Evolution. Производство включает экономику"

Событие соберет более 1000 лидеров производственного сектора, представителей правительства и местной власти со всей Украины, инвесторов, банкиров и международных партнеров для обсуждения будущего украинской промышленности, ее масштабирования, привлечения инвестиций и внедрения инноваций.

В условиях, когда война разрушила треть промышленного потенциала Украины, страна нуждается не просто в восстановлении, а в полной перезагрузке производственного сектора. Индустриальные парки, акселераторы, международные инвестиции, современные производственные экосистемы и инновации - это то, что определяет вектор промышленного развития Украины.

"Для экономического успеха Украине нужны мощные инновационные производства. Мы видим, как через развитие промышленности этого достигли другие развитые страны - Турция, Польша, Чехия, Румыния. Мы с командой уже реализовали индустриальный парк в Белой Церкви, и это опыт, которым мы готовы делиться, чтобы в стране появлялись сотни новых точек роста. Поэтому мы создали платформу, чтобы бизнес, государство и инвесторы имели возможность найти эффективные решения развития производства в Украине - уже сегодня, не дожидаясь лучших времен", - отмечает Василий Хмельницкий, основатель холдинга UFuture и инициатор форума.

В программе - 4 панельные дискуссии, посвященные ключевым вызовам и перспективам развития промышленного сектора Украины. В фокусе обсуждений - инструменты государственного стимулирования, региональные программы поддержки, налоговая политика, доступ к финансированию, внедрение технологий и инноваций. А также трансформация профессиональнотехнического образования под потребности новой индустрии, развитие индустриальных парков, привлечение иностранных инвестиций и практический опыт международных компаний, которые уже размещают производства в Украине.

На форуме будет действовать экспозона Made in Ukraine техники для промышленности и городской инфраструктуры.

Украинские компании со всей страны представят инновации в сферах автоматизации производства, строительства, транспорта и электроники. Среди экспонатов - роботизированные решения, промышленные 3D-принтеры, скоростные зарядные станции, вентиляционные системы, строительная и специализированная техника, инновационные сварочные комплексы, комплектующие для электроники и тому подобное.

Также во время мероприятия состоится открытие нового завода финской корпорации Peikko Group - мирового лидера в производстве тонких межэтажных конструкций и технологий соединения для сборного и монолитного строительства. Завод, расположенный в Индустриальном парке "Белая Церковь", станет важным шагом в восстановлении Украины. Участники форума первыми ознакомятся с его производственными мощностями и технологиями.

Организаторы:

Индустриальный парк "Белая Церковь"

Киевская областная военная администрация

Киевский международный экономический форум

Участие бесплатное. Подробная информация о программе, спикерах и регистрация - на сайте: https://industry.forumkyiv.org/

Аккредитация медиа до 20 апреля: https://bit.ly/4co8ISn