"Белый флаг" Папы Римского. Как Франциск попадает в скандалы без четкой позиции по войне в Украине

При подготовке материала использовались: интервью Франциска для швейцарского телеканала RSI, другие заявления о войне, разъяснение Ватикана, публикации "BBC Украина", Reuters, The Atlantic, бельгийского журнала Knack, реакция президента Владимира Зеленского, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и западных партнеров, комментарий политолога Владимира Фесенко.

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Что сказал Франциск, кто он такой и как формировалось его мировоззрение

Скандальное заявление Франциска прозвучало в интервью телерадиокомпании RSI, которое записывалось в феврале. Стенограмму и фрагменты видео получило агентство Reuters, которое и распространило слова Папы Римского. Полное интервью должно выйти 20 марта.

"Я верю, что сильнее те, кто видит ситуацию, те, кто думает о людях, те, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры… Слово "переговоры" - смелое слово. Когда ты видишь, что терпишь поражение, нужно найти смелость вести переговоры… Не стыдитесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась… Переговоры не являются капитуляцией. Это смелость – не довести страну до самоубийства", – заявил он и добавил, что украинцы настрадались еще при Сталине, а в роли посредника могла бы выступить Турция.

Это далеко не первое заявление Папы, которое в штыки восприняли в Украине. И во многом его позицию стоит рассматривать в том числе через призму того, как формировалось его мировоззрение.

Хорхе Марио Бергольо (имя Франциска в миру) родился в 1936 году в Буэнос-Айресе (Аргентина) в семье итальянских мигрантов. Окончив средне-специальную школу по специальности химика, работал в лаборатории Hickethier-Bachmann, где занимался контролем качества продуктов питания. В возрасте 21 года поступил в семинарию, затем присоединился к ордену иезуитов, окончил несколько учебных заведений, с 1964 по 1966 год преподавал литературу и психологию, в 1967-1970 годах получил лицензиат по философии на факультете теологии в Высшей коллегии святого Иосифа.

Был рукоположен в священники в 1969 году. В 70-80-х занимал различные духовные должности в Аргентине и Испании, а в 1992 год его назначили епископом-помощником Буэнос-Айреса. Сан кардинала получил в 2001-м, участвовал в Конклаве в 2005 году, был основным конкурентом Йозефа Ратцингера, который в результате стал Папой Римским (Бенедиктом XVI). В 2005-2011 годах возглавлял епископскую конференцию Аргентины. Был избран 266-м Папой в марте 2013 года.

У Франциска есть предубеждения относительно США и НАТО (фото Getty Images)

Считается, что на Франциска сильно повлияли идеи перонизма. Это популистское течение, которое в разных пропорциях сочетает аргентинский национализм, авторитаризм, опору на собственные силы (автаркию), синдикализм и христианский социализм. Отметим, синдикализм является концепцией экономической системы, которая гипотетически заменит капитализм. Он предполагает, что рабочие, промышленные предприятия и организации объединятся в конфедерации или синдикаты. Христианский социализм – это направление общественной мысли, стремящееся объединить социалистическую модель экономики с традиционной христианской этикой.

На убеждения Франциска и повлияла т.н. "теология освобождения", подчеркивающая роль церкви в защите бедных слоев населения, которая десятилетиями была популярна в Латинской Америке. Концепция имеет левый политический характер, то есть подразумевает определенные антиамериканские настроения и предубеждения относительно НАТО, которые в какой-то мере мог впитать и Франциск.

Также он является выразителем миротворческой традиции Ватикана, заложенной во время Первой мировой войны, писало "BBC Украина". Тогда Папа Бенедикт XV пытался примирить враждующие стороны. Кроме того, история той войны имеет лично измерение для Франциска. Его дед был связистом итальянской армии и, рассказывая об окопной войне, говорил, что "солдаты не хотели воевать, а это политики стравили людей".

Заявления Папы Римского о войне. И что стоит за его позицией

Впервые Франциск публично осудил Россию за войну против Украины в январе 2024 года. Тогда в обращении к членами дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом Престоле, он перечислил события, от которых страдает человечество, и отметил широкомасштабную войну, которую ведет РФ против Украины. До этого он избегал прямых обвинений Москвы.

В частности, в 2019 году на встрече с лидерами Украинской греко-католической церкви он называл ситуацию сложной, а войну на востоке – "гибридной". При этом прямо Россию он не упоминал, хотя до этого встречался с Владимиром Путиным.

"Во имя Бога я прошу вас: остановите резню", – обращался он после полномасштабного вторжения в 2022-м.

Среди прочего он назвал убийство мирных жителей "не имевшим стратегических причин", а Мариуполь – городом-мучеником. Он также подчеркивал, что не считает войну в Украине борьбой добра и зла. По его мнению, вторжение якобы могли спровоцировать.

"Какие мотивы толкнули Россию пойти на такой жестокий конфликт? Я допускаю, что лай НАТО прямо у дверей России", – говорил Франциск.

В августе он прокомментировал убийство Дарьи Дугиной, дочери одного из идеологов "русского мира" Александра Дугина, словами о том, что думает о "бедной девушке", погибшей в заминированном авто, и добавил, что "за войну платят невинные". Тогда министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил разочарование, отметив, что от несправедливых слов Папы "разрывается украинское сердце".

В последовавшем разъяснении Святой Престол обозначил официальную позицию.

"Слова (Франциска, – ред.) по этому драматичному вопросу следует понимать, как голос в защиту человеческой жизни и ценностей, а не как политическую позицию. Относительно широкомасштабной войны в Украине, которую начала Российская Федерация, выступления Франциска четкие и однозначные в осуждении ее как морально несправедливой, неприемлемой, варварской, безумной, отвратительной и святотатской", – отметили в Ватикане.

В 2022 году Франциск говорил, что вторжение мог спровоцировать "лай НАТО у дверей России" (фото Getty Images)

В марте 2023 года он говорил о готовности приехать в Киев, но только с условием, что по пути в Москву. Украинская сторона неоднократно приглашала его, но визит до сих пор не состоялся. В мае понтифик принимал президента Владимира Зеленского, а также встречался с женами пленных бойцов "Азова".

На Пасхальной мессе Франциск просил Бога "излить пасхальный свет на российский народ" и добавил: "Пусть Господь будет с ними (Россией и Украиной, – ред.) и поможет им помириться". А на августовской онлайн-встрече с католической молодежью Санкт-Петербурга назвал ее "преемниками великой России" и призвал "не отказываться от империи и ее наследия". В ответ на критику он признал, что неудачно подобрал слова и не собирался оправдывать российский империализм.

У Запада и Украины есть множество причин быть недовольными заявлениями Франциска. Его слова резко отличаются от традиционной философии Ватикана, но не являются произвольными. Это ответ на то, как меняется католическая церковь. На сегодня большинство католиков проживают за пределами западных стран, и они не воспринимают войну так, как Европа и США, писал авторитетный журнал The Atlantic.

Исторически Святой Престол практиковал модель дипломатии "великой державы", привязываясь к сверхдержаве своего времени. Де-факто на протяжении веков это означало союзы со Священной Римской империей, Французской монархией и Австро-Венгерской империей. На протяжении большей части XX века Ватикан настолько привязался к западным странам, что Папу Пия XII (ярого антикоммуниста) прозвали "капелланом НАТО". А Иоанн Павел II считался не просто важной духовной, но и политической фигурой, которая стояла в первых рядах холодной войны.

Франциск принял то, что можно назвать первой многополярной геополитической стратегией Ватикана. Вместо того, чтобы следовать западному консенсусу, он ищет нетрадиционных союзников. И основная причина – демографическая: к 2000 году в мире насчитывалось 1,1 млрд католиков, но только треть из них проживала в Европе и Северной Америке. Подавляющее большинство – 720 млн – уже проживало в Латинской Америке, Африке и Азии. А к 2025 году ожидается, что только каждый пятый католик будет неиспаноязычным европеоидом.

Таким образом, нынешнего Папу следует понимать не с точки зрения противостояния Запада и Востока, а Севера против Юга. На Глобальном Юге российско-украинская война в основном рассматривается как европейское дело, а его слова совпадают с настроениями большинства католиков, которые проживают не в странах НАТО, отметили в The Atlantic.

Отношения Украины с Ватиканом и как Франциск подрывает свой авторитет

Хотя большинство украинцев исповедуют православие, Католическая церковь в Украине имеет большой вес. В 2020 году количество католиков в стране оценивалось примерно в 6,5 млн, около 5 млн из них относятся к Украинской греко-католической церкви, которая придерживается византийского обряда, но признает Папу Римского своей главой. Соответственно, для многих в Украине его авторитет неоспорим.

Весной 2023 года Франциск сообщил, что Ватикан принимает участие в миротворческих усилиях, чтобы положить конец войне. Президент Владимир Зеленский говорил, что Украина нуждается в его помощи в гуманитарных вопросах, таких как возвращение депортированных детей и обмен пленными. Однако западные СМИ сообщали, что лидеры Украины и РФ якобы дали зеленый свет именно на шаги по мирному процессу.

В мае стало известно, что Папа назначил Маттео Дзуппи своим посланником для поиска "пути к миру". В июне он встретился с Зеленским и помолился возле церкви в Буче. Сразу после неудачного мятежа "вагнеровцев" он посетил Москву, где встречался с патриархом Кириллом и главным советником Путина Юрием Ушаковым. В июле посетил Белый дом, но до сих пор конкретного мирного плана от Ватикана не прозвучало.

"Миссия Дзуппи – это, в основном, предложение посредничества. Пока воюющие стороны не хотят посредничества, в нем нет смысла", – считает Ян де Волдер, профессор истории религии в Левенском университете (Бельгия).

Папский посланник Маттео Дзуппи дожен искать "пути к миру" (фото president.gov.ua)

Несмотря на казалось бы пророссийские комментарии Франциска, он остается интересным партнером Украины в потенциальном мирном процессе. По крайней мере, об этом свидетельствует реакция на слова о белом флаге. Отметим, белый флаг является знаком перемирия или предложения переговоров, используется при обмене пленными, а также выступает символом капитуляции. Украинская сторона преимущественно трактует его в последнем значении.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что "наш флаг – желто-синий… мы никогда не поднимем никаких других флагов". А Зеленский прямо раскритиковал посреднические усилия Ватикана.

"Я благодарю каждого украинского капеллана, которые - с армией, в Силах обороны… Вот что такое церковь – с людьми. А не за две с половиной тысячи километров – де-то там заниматься виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет тебя уничтожить", – отметил он.

В совместном заявлении украинского духовенства говорится о том, что капитуляция невозможна, потому что она означает смерть народа Украины. Западные партнеры также выступили против белого флага. Как заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, намекая на Россию, белый флаг капитуляции "должно поднять зло". Представитель японского правительства Есимаса Хаяси призвал уважать волю Украины, а генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что капитуляция – это не мир.

Политолог Владимир Фесенко говорит, что Украина не могла не отреагировать на слова человека, который возглавляет крупнейшую религиозную общину в мире. Но куда важнее, что с острой критикой выступили представители стран с католическим населением.

"Для нас важна позиция разных лидеров влиятельных стран. Но это не значит, что мы будем принимать ее во внимание, что их позиция будет влиять на нашу позицию. Что касается Франциска, то он неоднократно делал заявления, которые вызывали критику. На общественное мнение в Украине это никак не повлияет, как и на перспективы мирного процесса. А вот на авторитет Папы, к сожалению, повлияет. Он подрывает свой авторитет и авторитет Ватикана. Он не только не способствует претензиям Ватикана на роль миротворца, а, наоборот, шансов становится меньше", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

Трудности интерпретации? Что на самом деле имел в виду Франциск

Справедливости ради нужно уточнить, что 87-летний понтифик использовал словосочетание "белый флаг" с подачи журналиста RSI Лоренцо Буччелла. Именно он использовал эти слова, пытаясь прояснить позицию Франциска по дебатам между теми, кто "просит смелости сдаться и поднять белый флаг", и теми, кто считает, что это узаконит действия агрессора. А издание Reuters на основе ответа сделало вывод, что Папа впервые употребил выражения "белый флаг" и "побежденный" в контексте этой войны.

Призыв Франциска пришлось объяснять пресс-службе Ватикана. Как заявил ее директор Маттео Бруни, выражение "белый флаг" поняли неправильно.

"Папа использует образ белого флага, предложенный интервьюером, имея в виду прекращение вражды, перемирие, которое достигается благодаря отваге начать переговоры. В другом месте этого интервью, говоря о другой ситуации конфликта, но имея в виду любую ситуацию войны, Папа ясно заявил: "Переговоры никогда не являются капитуляцией", – отметил он.

Пресс-службе Ватикана часто приходится "отдуваться" за Франциска (фото Getty Images)

По его словам, Франциск с помощью образа белого флага еще раз подтвердил то, что неоднократно повторял, а именно: важность диалога против "безумия" войны и приоритетность заботы о судьбе мирного населения. Он также напомнил, что во вторую годовщину полномасштабной войны Папа выразил приверженность многострадальному украинскому народу и молился за человечность, которая позволит создать условия для дипломатического решения в поисках справедливого мира.

С учетом того, что представителям Ватикана постоянно приходится оправдываться за Франциска, вряд ли уместно говорить о трудностях перевода или интерпретации.

"Он не впервые делает, мягко говоря, неоднозначные заявления. Мне кажется, он потерял связь с политической реальностью. Он живет в каком-то параллельном мире. И дело здесь не только в его отношении к войне России против Украины. Но то, что делает он это не впервые, что вызывает критику даже внутри католических стран, на самом деле вредит авторитету церковного иерарха", – считает Фесенко.

Очередь из "миротворцев". Кто и почему склоняет Украину к переговорам с РФ

Нельзя не отметить, что слова Франциска, вызвавшие резонанс, пришлись на период отступления Украины на фронте и новой волны обсуждений возможности переговоров с РФ. На прошлой неделе Киев посетил спецпредставитель Китая Ли Хуэй, но, похоже, его вторая попытка перезапустить мирный процесс оказалась не более успешной, чем первая.

Подробнее об этом читайте в материале "Нейтрален ли Пекин? Зачем Китай снова отправил "ревизора" в Украину и РФ и на что ставка".

В пятницу Владимир Зеленский был в Стамбуле, где его коллега Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мирный саммит готовы принять в Турции, но с оговоркой, что на него пригласят Россию. Президент Украины ответил, что не видит представителей РФ на таком саммите, так как перед этим необходимо разработать план справедливого мира, а уже потом привлекать россиян, "которые захотят справедливого мира".

На днях венгерский премьер Виктор Орбан встретился с Дональдом Трампом, единственным кандидатом от Республиканской партии США, который остается в президентской гонке. И который заявлял, что якобы закончит войну за 24 часа. После встречи Орбан пролил свет на "миротворческий план" Трампа. По его словам, тот в случае избрания "ни копейки не даст" Украине.

"Если Америка не даст денег, сами европейцы не смогут профинансировать эту войну и тогда война закончится", – объяснил он логику Трампа, давая понять, что речь идет не столько о завершении войны, сколько о поражении Украины.

"Миротворческие" заявления Папы Римского звучат на фоне похожих месседжей из Турции и Китая (фото Getty Images)

На фоне блокирования пакета на 60 млрд долларов в Конгрессе США противникам помощи Украине подыгрывает один из богатейших людей мира Илон Маск. По его словам, наша страна якобы "проиграла войну", американская помощь ситуацию не изменит и вопрос лишь в том, "сколько людей погибнет, прежде чем эта реальность будет признана".

Не удивительно, что заявление Франциска обеспокоило украинцев. Особенно с учетом того, что на его слова позитивно отреагировали в Кремле. Спикер Дмитрий Песков отметил, что Путин якобы постоянно говорит о готовности решать проблемы путем переговоров. По его словам, в целом в высказываниях понтифика был более широкий контекст, а Украина якобы "глубоко заблуждается" в попытке с помощью Запада нанести России стратегическое поражение.

По мнению Владимира Фесенко, заявления разных спикеров не связаны между собой и имеют разную логику. Например, что касается Трампа, то следует ориентироваться на его позицию, а не на то, как ее представил Орбан. В феврале Трамп выступил за предоставление денег Украине в виде кредита. И, как известно, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон готовит соответствующий проект.

При этом визит Ли и слова Эрдогана укладываются в единую логику. И вызваны они активизацией усилий украинской дипломатии.

"Почему это произошло сейчас? Украинская дипломатия готовит Глобальный саммит мира, и именно его подготовка побудила к таким заявлениям. Китай активизировался, потому что некоторые страны Глобального Юга спрашивают, будет ли он участвовать. Поэтому и был новый раунд визитов Ли Хуэя, чтобы оценить ситуацию и определиться. Визиты Зеленского в Саудовскую Аравию и Турцию связаны с тем, что он ведет переговоры с влиятельными лидерами об их личном участии и влиянии на другие страны Глобального Юга", – рассказал он РБК-Украина.

По его мнению, такая волна "миротворческих инициатив" не означает, что Украину будут склонять к переговорам о мире на условиях России.

"Наши партнеры, прежде всего США, по крайней мере действующая администрация, и Европа прекрасно видят, что сейчас не время начинать переговоры. Потому что в текущей военной ситуации Россия будет вести их только на своих условиях. А мир на российских условиях неприемлем для нас и в значительной мере не устраивает Запад. Если сейчас пойти на такой мир, Россия начнет наглеть, выдвигать ультиматумы или пойдет войной против некоторых западных стран. Начинать переговоры нецелесообразно, и на Западе это проявилось в том числе в критике заявлений Франциска. Звучит одна и та же мысль: в первую очередь нужно помочь Украине, а уже потом, остановив российскую армию, вести переговоры о мире. Поэтому не идет речь о том, что нас коллективно склоняют. Такого нет. За исключением Китая и Турции, которые претендуют на роль посредника", – добавил Фесенко.

Сегодня вечером МИД Украины сообщил, что апостольскому нунцию Висвальдасу Кульбокасу выразили разочарование из-за слов понтифика о "белом флаге" и необходимости "проявить смелость и вести переговоры" с агрессором. Также обратили внимание на то, что от Франциска ждут сигналы об объединении сил, чтобы обеспечить победу добра над злом, и апелляции к нападающему, а не к жертве.

А что касается мирных инициатив, то мир должен быть справедливым, основанным на принципах Устава ООН и украинской формуле из 10 пунктов, добавили в МИД.