RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Белый дом жестко отреагировал на слухи о "понижении" Уиткоффа в переговорах по Украине

20:32 09.09.2026 Ср
2 мин
Спикер администрации Трампа объяснила, почему FT не получило официального комментария по Ретклиффу
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Стив Виткофф (Getty Images)

США не проводят никаких обсуждений об изменениях переговорной команды по Украине и не планируют передавать эти полномочия главе ЦРУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Белого дома Анны Келли.

В Вашингтоне назвали "фейком" статью издания Financial Times о том, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф якобы может получить "более заметную роль" в переговорах по Украине, а участие Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера будет сокращено.

Спикер Белого дома подчеркнула, что американский президент Дональд Трамп полностью доверяет Уиткоффу и Кушнеру ведение переговорного процесса от имени США.

"Вся эта история - абсолютно фейковые новости, приписываемые низкоуровневым анонимным "источникам", которые понятия не имеют, о чем говорят. Никаких из этих якобы имевших место разговоров не происходит. Спецпосланник Уиткофф и Джаред Кушнер продолжают невероятно настойчиво работать над достижением мирного соглашения", - заявила.

Она также добавила, что издание опустилось до уровня "левого бульварного листа", не заинтересованного в публикации достоверной информации.

Анна Келли опровергла упреки о том, что американская администрация отказала журналистам FT в комментарии. По ее словам, издание опубликовало материал ранее согласованного срока, из-за чего Белый дом просто не успел предоставить свою официальную позицию в ходе подготовки статьи.

Что предшествовало

Напомним, ранее FT сообщило, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф может получить более весомую роль в переговорах США с Украиной и Россией.

По информации издания, таким образом Вашингтон стремится придать новый импульс дипломатическому процессу, который уже долго остается фактически в тупике.

Источники FT отметили, что Уиткофф, вероятнее всего, сохранит должность спецпредставителя США по мирным миссиям, которая также охватывает переговоры на Ближнем Востоке.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЦРУБелый домМирные переговорыСтив УиткоффВойна в Украине