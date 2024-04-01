Белый дом призвал спикера Джонсона продвигать проект с помощью Украине, одобренный Сенатом

"Мы очень четко заявили. Мы считаем, что спикер должен внести на рассмотрение законопроект с дополнительным финансированием потребностей нацбезопасности, который, очевидно, включает в себя поддержку Украины, гуманитарную помощь, поддержку Израиля и Индо-Тихоокеанского региона", - заявила Карин Жан-Пьер .

По ее словам, она подразумевала именно тот проект помощи Украине от США, который в феврале поддержали 70 сенаторов. Он предусматривает более 60 млрд. долларов для Украины. Она также считает, что если данный проект вынести на голосование, большинство представителей обеих партий поддержит его.

В то же время она отказалась делать оценки относительно готов ли президент США Джо Байден подписать вариант помощи от республиканцев, о котором говорил спикер Джонсон.

Помощь США Украине

Конгресс США еще с минувшей осени не может прийти к согласию по просьбе президента Джо Байдена выделить новые средства на финансирование помощи Украине.

В этом году Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий выделение около 60 млрд долларов на финансирование помощи Украине. Документ передали в Палату представителей, но там его до сих пор не вынесли на рассмотрение. Против законопроекта выступал спикер Джонсон. Он заявлял, что хочет, чтобы в документе также находились жесткие меры по охране американских границ от мигрантов.

Зеленский в эти дни в интервью The Washington Post заявил, что без американской помощи Украине придется отступать на фронте. До этого украинский президент провел телефонный разговор с представителем Палаты представителей.

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