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Белый дом призвал республиканцев не политизировать выделение помощи Украине и Израилю

Фото: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Белый дом призвал республиканцев в Палате представителей не политизировать интересы национальной безопасности после их внесения отдельного законопроекта с помощью Израиля за счет ассигнований Налоговой службы США.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее видеобрифинг.

"Политизация наших интересов национальной безопасности – это обреченное на провал дело. Требование компенсаций за то, чтобы покрыть основные потребности нацбезопасности США, такие как поддержка Израиля и защита Украины, не отвечает нормальному двухпартийному процессу и может иметь разрушительные последствия для нашей безопасности", - заявила спикер Белого дома.

Она также напомнила о том, что "есть твердое согласие обеих партий по вопросу, что нашим прямым интересам национальной безопасности отвечает помощь Украине".

По словам Жан-Пьер, сокращение финансирования Налоговой службы, которое предлагают республиканцы, поможет крупным корпорациям избегать честной уплаты налогов и таким образом приведет к увеличению бюджетного дефицита.

"Игра в политические игры, угрожающие источникам финансирования самообороны Израиля сейчас и в будущем, создаст неприемлемый прецедент, который поставит под сомнение нашу преданность ближайшим союзникам", – подчеркнула пресс-секретарь.

Что предшествовало

Напомним, ранее новый спикер Палаты Представителей США предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Он хочет, чтобы в Палате представителей голосовали за такие инициативы отдельно.

Еще до этого президент США Джо Байден запросил у Конгресса США 106 млрд долларов для помощи Украине и Израилю. Он включает 61 млрд долларов для Украины и 14,3 млрд долларов для Израиля.

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