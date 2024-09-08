Белый дом сомневается в предоставлении новых условий соглашения по Газе, - Axios

По словам американских чиновников, главные помощники президента США Джо Байдена размышляют сейчас о том, если ли смысл предоставлять новое предложение. Это связано с тем, что ХАМАС и Израиль занимают более жесткие позиции на переговорах.

Так, на прошлой неделе, главные советники Байдена оценивали ход переговоров и стали весьма скептически относится к шансам достижения соглашения в ближайшей перспективе.

По словам официальных лиц, убийство ХАМАСом шести заложников, среди которых был гражданин США Херш Гольберг-Полин, и новое требование группировки освободить еще 100 палестинских заключенных, отбывающих пожизненное заключение за убийство израильтян, вызвали значительный пессимизм в Белом доме.

Также разочарование связано и с заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который выступая на пресс-конференции на прошлой неделе, еще раз подчеркнул свое требование - сохранить полный израильский военный контроль вдоль Филадельфийского коридора на границе Египта и Газы.

Чиновники заявили, что Белый дом столкнулся со сложной дилеммой, поскольку, по их мнению, лидер ХАМАС Яхья Синвар не хочет сейчас заключать сделку. И даже если он это сделает, Байден не хочет, чтобы его считали награждающим ХАМАС новыми уступками после того, как группировка убила заложников и выдвигает более экстремальные требования.

Администрация Байдена все еще работает с Катаром и Египтом над более подробным предложением по сделке, но пока не предложила формулу, которая могла бы устранить существующие разногласия. По словам официальных лиц США, сейчас основное внимание уделяется тому, смогут ли египтяне и катарцы оказать давление на Синвара, чтобы смягчить его требования.

В свою очерередь, израильские официальные лица заявили, что за последние дни существенного прогресса не произошло.