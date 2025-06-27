Белый дом сократит доступ Конгресса к разведданным из-за утечки по Ирану, - NBC

Белый дом планирует ограничить обмен разведданными с членами Конгресса США. Это произошло после того, как в сеть просочилась предварительная оценка ущерба, нанесенного ударами США по ядерным объектам Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

По словам высокопоставленного представителя Белого дома, администрация планирует публиковать меньше информации в CAPNET. Речь идет о системе, которая используется для обмена секретными материалами с Конгрессом.

Решение, которое судя по всему не понравится демократам, было принято в момент, когда высшие должностные лица правительства должны были провести в четверг днем секретный брифинг для членов Сената по поводу забастовок.

Отмечается, что Axios первым сообщило о намерении Белого дома ограничить объем информации, предоставляемой Конгрессу.

В четверг спикер Палаты представителей Майк Джонсон выразил возмущение президента США Дональда Трампа, а также его союзников - по поводу сообщения о ранней оценке Агентства военной разведки ударов США по Ирану. В ней говорилось, что ядерная программа страны была приостановлена всего на 3-6 месяцев.

"Произошла утечка, и мы пытаемся докопаться до сути. То, что произошло, опасно и нелепо. Мы решим эту проблему и сохраним координацию", - сказал Джонсон в интервью NBC.

На вопрос, считает ли он, что утечка произошла из Конгресса, спикер ответил: "Это мои подозрения".

Несмотря на "репрессии" администрации и подозрения Джонсона, пока неизвестно, исходила ли утечка от члена Конгресса.

Однако NBC News отмечало, что законодатели имели доступ к первоначальной оценке ударов от разведки и могли просматривать ее в безопасном месте в Капитолии.