Белый дом рассматривает "превентивные" помилования для потенциальных "мишеней" Трампа, - WP

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден и его старшие сотрудники обсуждают, предоставлять ли "превентивное" помилование тем, кого может начать преследовать администрация следующего главы Белого дома Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washing Post.
Среди тех, кого, вероятно, могут включить в список на "превентивное" помилование, выделяют:
Как утверждают источники, инициативу возглавляют руководитель аппарата Белого дома Джефф Зайентс и советник Эд Сискел. Это свидетельствует о том, что администрация США уделяет вопросу значительное внимание на самом высоком уровне.
В США президенты обычно осуществляют помилование в случаях, когда обвиняемый уже признан виновным в конкретном преступлении. Однако недавнее решение Байдена помиловать своего сына Хантера Байдена вызвало волну критики. Это связано с тем, что помилование касалось не только известных преступлений, но и потенциально любых федеральных нарушений, которые могли быть совершены Хантером в период с 2014 по 2024 год, даже если они пока не задокументированы или не расследованы.
На президентских выборах в США 2024 года Трамп одержал победу, опередив свою главную конкурентку от Демократической партии Камалу Харрис. Решающую роль в победе Трампа сыграли так называемые "шаткие штаты", в частности Пенсильвания, Мичиган и Северная Каролина.
В начале ноября Байден провел телефонный разговор с Трампом во время которого он пообещал ему мирную передачу власти.
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